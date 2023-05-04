Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева покажет парный номер на шоу Авербуха

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала, с какими номерами выступит на шоу Ильи Авербуха в Москве.

«Во‑первых, что мой индивидуальный номер, что парный номер с Сашей Энбертом — он про любовь, про верность, про ожидание лучшего от мира всего, и нас вдохновляет эта тема. «Лебединая верность» — песня абсолютно, такая, легкая… Ну, не легкая, конечно, но вдохновляющая и напоминающая, что в этом мире существуют любовь», - приводит «Матч ТВ» слова Медведевой.

Добавим, что шоу будет называться «Любимые песни о главном», оно приурочена к Дню Победы и пройдет 4 мая в «Мегаспорте», в нем примут участие как завершившие карьеру фигуристы, например Алексей Ягудин, так и те, кто продолжает выступать в официальных соревнованиях, в том числе Александра Степанова и Иван Букин.