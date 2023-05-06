ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Бойкова и Козловский перейдут к Этери Тутберидзе

Под руководством Тамары Москвиной спортсмены выигрывали чемпионаты России и Европы.
Бойкова и Козловский перейдут к Этери Тутберидзе
06 мая 2023 09:02
автор: Александр Кожевников
автор фото: РИА Новости

Российские фигуристы, чемпионы страны в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский ушли из группы Тамары Москвиной.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, спортсмены продолжат карьеру в Москве у Этери Тутберидзе.

При этом Бойкова отказалась от комментариев по этому вопросу и заявила, что вскоре будет официальная информация.

Бойкова и Козловский под руководством Москвиной дважды выигрывали титул чемпионов России, а также завоевали золото чемпионата Европы в 2020 году и бронзовые медали на чемпионате мира в Стокгольме в 2021 году. Однако, по информации источника, отношения между тренером и учениками были далеки от идеальных.

источник: «Спорт-Экспресс»
Фигурист Козловский объяснил свой переход вместе с Бойковой в группу Тутберидзе
Спортсмен считает, что это поможет сделать паре шаг вперед.
06.05.2023 09:23
Фигурное катание
автор: Александр Евграфов
Бойкова и Козловский перейдут к Этери Тутберидзе
Бойкова и Козловский перейдут к Этери Тутберидзе
Под руководством Тамары Москвиной спортсмены выигрывали чемпионаты России и Европы.
06.05.2023 09:02
Фигурное катание
автор: Александр Кожевников
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева покажет парный номер на шоу Авербуха
Его можно будет увидеть 4 мая.
04.05.2023 19:32
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
Тарасова объяснила снижение рейтингов фигурного катания на ТВ
Цифры все равно высокие.
04.05.2023 17:20
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
В СAS рассказали, когда могут пройти слушания по делу Валиевой
В СAS рассказали, когда могут пройти слушания по делу Валиевой
В декабре 2021 года фигуристка сдала положительный допинг-тест.
04.05.2023 10:18
Фигурное катание
автор: Артур Гичунцев
Источник: Костомарова не повезут в Германию, фигурист будет проходить реабилитацию в России
Источник: Костомарова не повезут в Германию, фигурист будет проходить реабилитацию в России
Процесс протезирования начнется через две недели.
03.05.2023 12:16
Фигурное катание
автор: Евгений Арефьев
Костомаров пока не готов к операции по протезированию
По данным источника, фигуриста готовят к перевозке в Германию.
01.05.2023 19:22
Фигурное катание
автор: Александр Евграфов
Костомаров не переносил операцию по протезированию
Информацию Telegram-канала Mash опроверг источник, знакомый с ситуацией.
30.04.2023 20:58
Фигурное катание
автор: Александр Евграфов
Костомарову провели операцию по протезированию
Согласно источнику, его состояние улучшается. 
30.04.2023 19:59
Фигурное катание
автор: Глеб Шевяков
Ягудин считает, что российских фигуристов должны скоро вернуть на международные соревнования
МОК рекомендовал допустить атлетов из РФ в нейтральном статусе.
27.04.2023 17:05
Фигурное катание
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика