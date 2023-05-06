Бойкова и Козловский перейдут к Этери Тутберидзе

Российские фигуристы, чемпионы страны в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский ушли из группы Тамары Москвиной.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, спортсмены продолжат карьеру в Москве у Этери Тутберидзе.

При этом Бойкова отказалась от комментариев по этому вопросу и заявила, что вскоре будет официальная информация.

Бойкова и Козловский под руководством Москвиной дважды выигрывали титул чемпионов России, а также завоевали золото чемпионата Европы в 2020 году и бронзовые медали на чемпионате мира в Стокгольме в 2021 году. Однако, по информации источника, отношения между тренером и учениками были далеки от идеальных.