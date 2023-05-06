Фигурист Козловский объяснил свой переход вместе с Бойковой в группу Тутберидзе

Фигурист Дмитрий Козловский объяснил свой переход вместе с Александрой Бойковой в группу Тутберидзе стремлением к собственному развитию.

«Мы приняли решение поменять группу и перейти в команду к Этери Георгиевне. С Тамарой Николаевной (Москвиной) мы проработали семь лет, с ней мы начали свою парную карьеру. Но на данном этапе нам необходимы изменения для дальнейшего роста и развития», - цитирует Козловского ТАСС.

По словам 23-летнего спортсмена с предыдущим тренером Тамарой Москвиной пара рассталась на хорошей ноте, а переход в группу Тутберидзе стал их собственной инициативой.

Бойкова и Козловский являются чемпионами Европы 2020 года, у них в активе также бронзовые медали европейского первенства в 2019 и 2022 году. В 2021 году они завоевали бронзу на чемпионате мира.