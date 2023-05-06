Бойкова обратилась к своему бывшему тренеру Москвиной через соцсети

Чемпионка Европы 2020 года в парном катании Александра Бойкова обратилась через соцсети к своему бывшему тренеру Тамаре Москвиной после перехода в группу Этери Тутберидзе.

«Мы с Димой и командой Тамары Николаевны прошли большой путь длинной в 7 лет. Мы благодарны за наши первые шаги в парном катании и за победы, которых мы достигли за это время. Но мы приняли решение двигаться дальше и пробовать что-то новое. Поэтому мы переходим в команду Этери Георгиевны Тутберидзе. Надеемся, что этот путь станет для нас счастливым и успешным», - говорится в сообщении Бойковой.

Двукратные чемпионы России Бойкова и Козловский являются чемпионами Европы 2020 года, у них в активе также бронзовые медали европейского первенства в 2019 и 2022 году. В 2021 году они завоевали бронзу на чемпионате мира.