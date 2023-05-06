Сихарулидзе: Переход Бойковой/Козловского к Тутберидзе – инициатива самих фигуристов

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе прокомментировал переход чемпионов России в парном катании Александры Боковой и Дмитрия Козловского в группу Этери Тутберидзе.

Как сообщил Сихарулидзе, переход состоялся по инициативе самих спортсменов.

«Да, переход согласован. Ребята изъявили желание работать в другой группе, с другими тренерами, они много времени провели с Москвиной, сейчас посчитали, что настало время попробовать себя с другими тренерами. Мы их идею поддержали и их самих будем поддерживать. Это мощная пара с большими перспективами и уже большими победами, мы не видим в этом никаких сложностей.

Ребята сами обратились к нам. Реакция Тутберидзе? Никаких сложностей, вопросов не было, это нормальная практика», - приводит слова Сихарулидзе «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Бойкова/Козловский ушли из группы Тамары Москвиной и продолжат карьеру у Этери Тутберидзе.

Бойкова и Козловский под руководством Москвиной дважды выигрывали титул чемпионов России, а также завоевали золото чемпионата Европы в 2020 году и бронзовые медали на чемпионате мира в Стокгольме в 2021 году.