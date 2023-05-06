Козловский рассказал, когда они с Бойковой начнут работу с Тутберидзе

Российский фигурист Дмитрий Козловский рассказал, когда он вместе с Александрой Бойковой начнут работу с новым тренером, Этери Тутберидзе.

«Совместную работу начнем на летних сборах. Бытовые вопросы будем решать по мере их поступления. Уверен, что трудностей с этим не будет», - приводит слова Козловского RT.

Напомним, ранее стало известно, что Козловский и Бойкова приняли решение перейти от Тамары Москвиной в группу Этери Тутберидзе.

Козловский и Бойкова – двукратные чемпионы России. Пара является чемпионами Европы 2020 года, у них в активе также бронзовые медали европейского первенства в 2019 и 2022 году. В 2021 году они завоевали бронзу на чемпионате мира.