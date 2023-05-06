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Строительство ледового дворца Тутберидзе завершат в следующем году

Строительство ледового дворца Тутберидзе завершат в следующем году
06 мая 2023 15:36
автор: Александр Евграфов

Строительство ледового дворца Этери Тутберидзе, которое идет на юго-западе Москвы, завершат в следующем году, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, общая готовность объекта составляет 80%, готов конструктив здания, идет монтаж подсветки, остекленение фасадов. Концепция всего спортивного комплекса была разработана совместно с заслуженным тренером по фигурному катанию Этери Тутберидзе

«Здесь будут проходить тренировки и соревнования по фигурному катанию и хоккею, а также ледовые шоу. В свободное от тренировок профессиональных спортсменов время спорткомплекс смогут посещать все желающие» - отметил Бочкарев.

Всего в планах на 2023 год строительство 14 спортивных объектов, половина из которых уже введена в строй и функционирует.

источник: «РИА Новости»
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