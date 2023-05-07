Бойкова и Козловский будут работать в группе Тутберидзе по ранее поставленным программам

Чемпионы Европы в парком фигурном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский не стали менять программы после ухода от Тамары Москвиной в группу Этери Тутберидзе, сообщает «Матч ТВ».

У них уже подготовлены программы на следующий сезон, они были поставлены Николаем Морошкиным и Анжеликой Крыловой.

По данным источника, фигуристы также будут продолжать свое сотрудничество с дизайнером Татьяной Волковой.

Отметим, что Бойкова и Козловский являются чемпионами Европы 2020 года, у них в активе также бронзовые медали европейского первенства в 2019 и 2022 году. В 2021 году они завоевали бронзу на чемпионате мира.