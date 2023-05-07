«Путь сложный». Авербух рассказал последние подробности состояния Костомарова

Хореограф Илья Авербух рассказал последние подробности состояния олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова.

«Здоровью критически ничего не угрожает. Дальше шаг за шагом – восстановление. Очень длительное, очень сложное. Путь сложный, пройдем его вместе», – приводит слова Авербуха «Чемпионат».

Напомним, 46-летний Костомаров угодил в больницу в начале января. У него обнаружили тяжелую форму пневмонии, которая спровоцировала серьезные проблемы со здоровьем. По некоторым данным СМИ, врачам пришлось ампутировать спортсмену стопы обеих ног и кисть руки.