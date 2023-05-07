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«Путь сложный». Авербух рассказал последние подробности состояния Костомарова

Спортсмен продолжает восстановление после тяжелой болезни.
«Путь сложный». Авербух рассказал последние подробности состояния Костомарова
07 мая 2023 18:43
автор: Степан Шереметьев
автор фото: РИА Новости

Хореограф Илья Авербух рассказал последние подробности состояния олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова.

«Здоровью критически ничего не угрожает. Дальше шаг за шагом – восстановление. Очень длительное, очень сложное. Путь сложный, пройдем его вместе», – приводит слова Авербуха «Чемпионат».

Напомним, 46-летний Костомаров угодил в больницу в начале января. У него обнаружили тяжелую форму пневмонии, которая спровоцировала серьезные проблемы со здоровьем. По некоторым данным СМИ, врачам пришлось ампутировать спортсмену стопы обеих ног и кисть руки.

источник: Чемпионат.com
«Путь сложный». Авербух рассказал последние подробности состояния Костомарова
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