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Тарасова заявила, что двукратная олимпийская чемпионка может помочь в вопросе допуска россиян

Заслуженный тренер СССР поблагодарила спортсменку за ее позицию.
08 мая 2023 12:34
автор: Александр Евграфов

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Катарина Витт может повлиять на позицию МОК в вопросе допуска россиян.

Ранее Витт в интервью Welt am Sonntag заявила, что спорт говорит на языке, которому не нужны словари, и что она не понимает в чем польза от отстранения российских и белорусских спортсменов с ограниченными возможностями.

Витт является послом Всемирных летних Специальных Олимпийских игр в Берлине.

«Катарина — нормальный человек, выдающаяся спортсменка, она все понимает. Спасибо ей большое», - цитирует Тарасову «Матч ТВ».

Ранее МОК рекомендовал федерациям допустить к международным соревнованиям российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Тарасова заявила, что двукратная олимпийская чемпионка может помочь в вопросе допуска россиян
Заслуженный тренер СССР поблагодарила спортсменку за ее позицию.
08.05.2023 12:34
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