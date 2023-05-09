Психолог заметила, что в словах Костомарова прослеживается психологический надлом

Клинический психолог Татьяна Маремпольская оценила первый пост олимпийского чемпиона Романа Костомарова, который он выложил в социальные сети после госпитализации.

«В посте Романа прослеживается психологический надлом, с которым он борется. Это психологический настрой бойца на победу. По складу личности он лидер, победитель, про таких людей говорят «он сильный человек». Люди с истощенными психологическими ресурсами не смогли бы выйти на связь в социальных сетях в таком боевом настрое. Такой тип личности очень восприимчив к словам поддержки», - приводит Sport24.ru слова эксперта.

Напомним, 46-летний Костомаров угодил в больницу в начале января. У него обнаружили тяжелую форму пневмонии, которая спровоцировала серьезные проблемы со здоровьем. По некоторым данным СМИ, врачам пришлось ампутировать спортсмену стопы обеих ног и кисть руки.

Отметим, что, по последней информации, в состоянии Костомарова наблюдается положительная динамика.