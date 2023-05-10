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Венгрия отказалась от проведения чемпионата Европы по фигурному катанию в 2024 году

Причины отказа венгерская сторона уточнять отказалась.
10 мая 2023 18:34
автор: Александр Евграфов

Чемпионат Европы 2024 года будет перенесен из Венгрии в другую страну после отказа принимающей стороны организовывать соревнования, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Венгерская сторона не стала уточнять причины отказа, а ISU объявила открытие периода заявок для новой страны-хозяйки.

Турнир должен был пройти с 22 по 28 января в Будапеште. Наряду с этим ISU в марте прошлого года отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под своей эгидой, а также запретила проводить международные соревнования в России.

источник:
Венгрия отказалась от проведения чемпионата Европы по фигурному катанию в 2024 году
Причины отказа венгерская сторона уточнять отказалась.
10.05.2023 18:34
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