Венгрия отказалась от проведения чемпионата Европы по фигурному катанию в 2024 году

Чемпионат Европы 2024 года будет перенесен из Венгрии в другую страну после отказа принимающей стороны организовывать соревнования, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Венгерская сторона не стала уточнять причины отказа, а ISU объявила открытие периода заявок для новой страны-хозяйки.

Турнир должен был пройти с 22 по 28 января в Будапеште. Наряду с этим ISU в марте прошлого года отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под своей эгидой, а также запретила проводить международные соревнования в России.