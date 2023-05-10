Тарасова призналась, что была бы рада, если чемпионат Европы по фигурному катанию состоялся в России

Мастер спорта СССР и наставница олимпийский чемпионов по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что чемпионат Европы по фигурному катанию 2024 года можно было бы перенести в Россию.

Отметим, что в среду, 10 мая руководство Международного союза конькобежцев сообщили об отказе организации соревнований в Венгрии.

«Мы были бы рады, если бы чемпионат Европы прошел у нас», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Напомним, что соревнования должны были состояться в период с 22 по 28 января в Будапеште. Какая страна примет чемпионат Европы после отказа Венгрии в данный момент не сообщается.