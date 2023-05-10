Тренер Жулин назвал отказ Венгрии от чемпионата Европы идеальным моментом для России

Тренер Александр Жулин назвал отказ Венгрии от чемпионата Европы по фигурному катанию идеальным моментом для России.

«Наверное, идеальный момент, чтобы предложить свои услуги. Но навстречу в этом нам не пойдут. Они там все шикарно живут без нас, повыигрывали чемпионаты мира всякие с непонятными людьми. Потому им без нас просто шикарно», - сказал Жулин «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Венгерская национальная ассоциация конькобежцев (MOKSZ) заявила об отказ страны проводить чемпионат Европы‑2024 по фигурному катанию, намеченный на 22-28 января, из-за недостатка финансов.