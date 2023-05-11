Костомарова выписали из больницы, ему будут делать протезы в частной клинике

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров в конце апреля выписался из больницы, сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, он уже находится за рубежом, где будет проходить протезирование в одной из частных клиник.

Напомним, что 8 мая Костомаров опубликовал первое сообщение после госпитализации, где не стал сообщать подробности о своем состоянии и местонахождении.

46-летний Костомаров угодил в больницу в начале января. У него обнаружили тяжелую форму пневмонии, которая спровоцировала серьезные проблемы со здоровьем. По некоторым данным СМИ, врачам пришлось ампутировать спортсмену стопы обеих ног и кисть руки.