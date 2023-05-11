Источник рассказал о реальном местонахождении Костомарова: Это абсолютно точно

Олимпийский чемпион в фигурном катании Роман Костомаров находится в России и не планирует покидать страну для дальнейшего лечения.

«Рома находится в Москве. Он продолжает курс реабилитации. Были разговоры о Германии, но они завершились уже давно. Он будет проходить лечение в России. Это абсолютно точно», - сообщил «Советскому спорту» источник из окружения спортсмена.

Напомним, ранее в прессе появились слухи о том, что Костомаров тайно выписался из больницы и перебрался в Германию для процедуры протезирования.

Фигурист был госпитализирован 10 января в тяжелейшем состоянии после осложнений на фоне пневмонии. В результате некроза тканей ему ампутировали части кистей и стоп.