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Источник рассказал о реальном местонахождении Костомарова: Это абсолютно точно

Слухи отправляли фигуриста в Германию.
Источник рассказал о реальном местонахождении Костомарова: Это абсолютно точно
11 мая 2023 20:32
автор: Александр Шульгин
автор фото: РИА Новости

Олимпийский чемпион в фигурном катании Роман Костомаров находится в России и не планирует покидать страну для дальнейшего лечения.

«Рома находится в Москве. Он продолжает курс реабилитации. Были разговоры о Германии, но они завершились уже давно. Он будет проходить лечение в России. Это абсолютно точно», - сообщил «Советскому спорту» источник из окружения спортсмена.

Напомним, ранее в прессе появились слухи о том, что Костомаров тайно выписался из больницы и перебрался в Германию для процедуры протезирования.

Фигурист был госпитализирован 10 января в тяжелейшем состоянии после осложнений на фоне пневмонии. В результате некроза тканей ему ампутировали части кистей и стоп.

источник: «Советский спорт»
Источник рассказал о реальном местонахождении Костомарова: Это абсолютно точно
Источник рассказал о реальном местонахождении Костомарова: Это абсолютно точно
Слухи отправляли фигуриста в Германию.
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