Российский тренер Мишин заявил, что с удовольствием проведет мастер-класс в Северной Америке

Заслуженный тренер по фигурному катанию Алексей Мишин признался, что с удовольствием посетит Мексику в рамках мастер‑классов.

«Я бывал в Мексике и с интересом и удовольствием посещу ее еще раз», – приводит слова специалиста «Матч ТВ».

К слову, наставник, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева, а также другие фигуристы проведут семинары и мастер‑классы в Северной Америке с 24 по 28 мая и с 31 мая по 4 июня.

Добавим, что российские спортсмены отстранены от международных соревнований из-за тяжелой политической ситуации в мире.