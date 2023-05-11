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Российский тренер Мишин заявил, что с удовольствием проведет мастер-класс в Северной Америке

Приезд специалиста планируется в конце мая.
11 мая 2023 20:48
автор: Степан Шереметьев

Заслуженный тренер по фигурному катанию Алексей Мишин признался, что с удовольствием посетит Мексику в рамках мастер‑классов.

«Я бывал в Мексике и с интересом и удовольствием посещу ее еще раз», – приводит слова специалиста «Матч ТВ».

К слову, наставник, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева, а также другие фигуристы проведут семинары и мастер‑классы в Северной Америке с 24 по 28 мая и с 31 мая по 4 июня.

Добавим, что российские спортсмены отстранены от международных соревнований из-за тяжелой политической ситуации в мире.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Российский тренер Мишин заявил, что с удовольствием проведет мастер-класс в Северной Америке
Приезд специалиста планируется в конце мая.
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