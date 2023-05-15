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Реабилитолог объяснил, зачем привозить к Костомарову врачей из Европы

Спортсмен является олимпийским чемпионом, а также двукратным чемпионом мира в танцах на льду.
15 мая 2023 14:46
автор: Александр Поволоцкий

Врач-реабилитолог Константин Терновой высказался о восстановлении российского фигуриста Романа Костомарова.

Ранее в СМИ сообщалось, что для установки протезов могут приехать врачи из Германии.

Напомним, что Роман попал в реанимацию с пневмонией в начале января. Из-за некроза Костомарову провели несколько ампутаций. Сейчас фигурист восстанавливается от заболевания в московкой больнице «Коммунарка».

«Думaю, к Костомарову приедут спeциалисты из Германии, гдe производство подобных протeзов очень развито. Ездить сeйчас ему не рекомeндуется, а вот приeхать к нему могут», — цитирует Тернового Sport24.

В СМИ сообщалось, что хирургам пришлось ампутировать Костомарову обе стопы, затем голени обеих ног, кисть правой руки, а также несколько пальцев левой руки.

источник: Sport24.ru
Реабилитолог объяснил, зачем привозить к Костомарову врачей из Европы
Спортсмен является олимпийским чемпионом, а также двукратным чемпионом мира в танцах на льду.
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