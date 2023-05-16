«Хочу доказать самой себе, что я не одноразовый атлет». Косторная - о переходе в парное катание

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная рассказала, почему перешла в парное катание.

Напомним, что спортсменка начала тренироваться у Буяновой в марте 2022 года, перейдя к ней от Этери Тутберидзе. В конце лета спортсменка перенесла операцию на бедре, а зимой попробовала себя в парном катании в дуэте с Георгием Куницей в рамках ледового шоу.

«Что хочу доказать? В моем понимании – во-первых, самой себе, что я не одноразовый атлет, а тот, который сможет чего-то добиться и тут и там. И народу в интернете, и «экспертам» телефонным, некоторые из которых очень плохо относятся к тому, что перешла, вид сменила», — заявила Косторная в подкасте «Без воды» на YouTube-канале Аллы Шишкиной.

Добавим, что Алена является чемпионкой Европы 2020 года. Также фигуристка одержала победу в финале Гран-при сезона-2019/20 и в финале Кубка России в 2018 году.