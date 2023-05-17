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«Чем бы дитя не тешилось». Роднина – о поединке Загитовой и Великой по фехтованию

Показательный поединок состоится 1 июля.
17 мая 2023 11:19
автор: Александр Кожевников

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала информацию о том, что Алина Загитова и Софья Великая проведут показательный поединок по фехтованию.

«Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. Даже смешно это комментировать. С такой ерундой ко мне не обращайтесь», - приводит слова Родниной «Спорт-Экспресс».

Напомним, мероприятие состоится на Дне московского спорта на территории «Лужников» 1 июля и начнется в 14:30 по московскому времени. При этом вход для зрителей будет свободным.

Загитова является олимпийской чемпионкой-2018 в одиночном катании. В свою очередь, Великая - двукратная победительница Игр 2016 и 2020 годов в командной сабле.

источник: «Спорт-Экспресс»
«Чем бы дитя не тешилось». Роднина – о поединке Загитовой и Великой по фехтованию
Показательный поединок состоится 1 июля.
17.05.2023 11:19
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автор: Александр Кожевников
Алина Загитова и Софья Великая проведут показательный поединок по фехтованию
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