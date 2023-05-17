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Украинские спортсмены призвали ISU сохранить полное отстранение российских фигуристов

Ожидается, что отмены отстранения могут обсудить в июле или октябре.
Украинские спортсмены призвали ISU сохранить полное отстранение российских фигуристов
17 мая 2023 12:38
автор: Александр Кожевников
автор фото: Getty Images

Комиссия спортсменов Федерации фигурного катания Украины призвала Международный союз конькобежцев продлить отстранение российских спортсменов от международных соревнований до окончания СВО, сообщает ТАСС.

Как информирует источник, председатель комиссии Анна Хныченкова заявила в письме, что участие россиян в любом статусе в соревнованиях под эгидой ISU является неприемлемым.

Международный союз конькобежцев отстранил россиян и белорусов от международных соревнований из-за ситуации на Украине в марте 2022 года. Ожидается, что вопрос возвращения спортсменов будет обсуждаться летом-осенью 2023 года.

источник: ТАСС
Тарасова не считает, что призывы украинских спортсменов повлияют на решение ISU
Ранее комиссия спортсменов Федерации фигурного катания Украины призвала продлить отстранение россиян.
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