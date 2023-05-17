Тарасова не считает, что призывы украинских спортсменов повлияют на решение ISU

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не считает, что призывы украинской стороны продлить отстранение российских фигуристов повлияют на итоговое решение ISU.
«Думаю, ISU не будет опираться ни на чье мнение, и это письмо никак не повлияет на решение. Я продолжаю верить в то, что наших спортсменов допустят к соревнованиям», - приводит слова Тарасовой ТАСС.
Ранее комиссия спортсменов Федерации фигурного катания Украины призвала Международный союз конькобежцев продлить отстранение российских спортсменов от международных соревнований до окончания СВО.
источник: ТАСС