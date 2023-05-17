Тарасова назвала интересным желание Загитовой попробовать себя в фехтовании

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на информацию о проведении показательного поединка по фехтованию между Алиной Загитовой и Софьей Великой.

«А что, это интересно! Загитова себя пробует в разных вопросах. Главное, чтобы ей нравилось. Такие мероприятия открывают участниц с разных сторон», - приводит слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее стало известно, что мероприятие состоится на Дне московского спорта на территории «Лужников» 1 июля и начнется в 14:30 по московскому времени. При этом вход для зрителей будет свободным.

При этом Софья Великая заявила, что ничего не знает о показательном поединке с Алиной Загитовой.

Загитова является олимпийской чемпионкой-2018 в одиночном катании. В свою очередь, Великая - двукратная победительница Игр 2016 и 2020 годов в командной сабле.