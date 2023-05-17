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Одна из самых талантливых юниорок вернулась в группу Тутберидзе

Ранее она занималась в академии Евгения Плющенко.
17 мая 2023 17:03
автор: Александр Евграфов

Российская фигуристка Арина Парсегова покинула академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

11-летняя фигуристка приняли приглашение школы «Хрустальный», где работает заслуженный тренер России Этери Тутберидзе. По данным источника, переход состоялся в штатном режиме и не сопровождался какими-либо конфликтами или проблемами с командой Плющенко.

Парсегову называют одной из самых талантливых юниорок России. В 11 лет ей удается исполнять тройной аксель в своих программах. До сезона-2020/21 она уже работала с Тутберидзе, после чего перешла к Евгению Плющенко.

источник: «РИА Новости»
Одна из самых талантливых юниорок вернулась в группу Тутберидзе
Ранее она занималась в академии Евгения Плющенко.
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