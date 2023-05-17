В окружении Костомарова рассказали об изменении состояния фигуриста

Состояние Романа Костомарова заметно улучшилось, врачи начали подготавливать его к операции по протезированию, она запланирована на ближайший месяц. Об этом «Советскому спорту» сообщил источник в окружении олимпийского чемпиона.

«Изменения в состоянии Ромы исключительно положительные. Он чувствует себя гораздо лучше, общается с людьми, возвращается в нормальную жизнь. Врачи постепенно начинают подготавливать его к операции по протезированию. В ближайшие месяц планируется операция», – отметил источник.

Напомним, что фигурист был госпитализирован 10 января в тяжелейшем состоянии после осложнений на фоне пневмонии. В результате некроза тканей ему ампутировали части кистей и стоп.