ФФККР не одобрила смену спортивного гражданства Дарио Чиризано

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что организация не одобрила смену гражданства российскому фигуристу Дарио Чиризано.

«Чиризано одобрения на смену спортивного гражданства не получил, как и некоторые другие спортсмены. Кто-то получил, Чиризано в соответствии с правилами нашей федерации и карантином не получил.

Нужно ли будет Чиризано пройти карантин для того, чтобы выступать за другую страну? Да, всё в соответствии с правилами», - приводит слова Когана «РИА Новости Спорт».

В сезоне-2022/2023 Чиризано выступал за Россию в паре с Ириной Хаврониной, но зимой дуэт распался. Чиризано образовал дуэт с чешкой Денисой Цимловой. Фигуристы планировали выступать за Чехию.