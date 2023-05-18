Роднина объяснила решение ФФККР не разрешить Чиризано сменить российское гражданство

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала информацию о том, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не разрешила фигуристу Дарио Чиризано сменить спортивное гражданство.

«Когда на Западе родители платят за свою подготовку: за лед, за тренера, за постановку программ, то человек в праве выбирать, где и за кого ему выступать. У нас иная ситуация. У нас за все платит государство. В той или иной форме. Поэтому государство может накладывать свои ограничения или необходимо выплатить компенсацию за все годы, а там наберется не мало. Я работала в США, правда это было лет 20 назад, но в среднем это достаточно серьезная сумма, которую родители платят, даже если спортсмен выступает за сборную Америки», - приводит слова Родниной «Спорт-Экспресс».

Ранее в ФФКР сообщили, что не одобрили смену гражданства спортсмену.

В сезоне-2022/2023 Чиризано выступал за Россию в паре с Ириной Хаврониной, но зимой дуэт распался. Чиризано образовал дуэт с чешкой Денисой Цимловой. Фигуристы планировали выступать за Чехию.