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Костомаров продолжает занятия по восстановлению мышц

Спортсмен находится в одном из госпиталей Москвы.
Костомаров продолжает занятия по восстановлению мышц
19 мая 2023 09:36
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: РИА Новости

Стало известно о ходе восстановления олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров после ряда операций.

Напомним, что фигурист был госпитализирован 10 января в тяжелейшем состоянии после осложнений на фоне пневмонии. В результате некроза тканей ему ампутировали части кистей и стоп.

«Роман набирается сил, продолжает тренироваться — закачивает мышцы, на это нужно время. Пока останется в реанимационной палате. Настроение нормальное», — приводит ТАСС слова своего источника.

В СМИ сообщалось, что хирургам пришлось ампутировать Костомарову обе стопы, затем голени обеих ног, кисть правой руки, а также несколько пальцев левой руки. Для установки протезов к Костомарову могут приехать врачи из Германии.

источник: ТАСС
Костомаров продолжает занятия по восстановлению мышц
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