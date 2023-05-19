Костомаров продолжает занятия по восстановлению мышц

Стало известно о ходе восстановления олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров после ряда операций.

Напомним, что фигурист был госпитализирован 10 января в тяжелейшем состоянии после осложнений на фоне пневмонии. В результате некроза тканей ему ампутировали части кистей и стоп.

«Роман набирается сил, продолжает тренироваться — закачивает мышцы, на это нужно время. Пока останется в реанимационной палате. Настроение нормальное», — приводит ТАСС слова своего источника.

В СМИ сообщалось, что хирургам пришлось ампутировать Костомарову обе стопы, затем голени обеих ног, кисть правой руки, а также несколько пальцев левой руки. Для установки протезов к Костомарову могут приехать врачи из Германии.