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Елена Чайковская: Мы не отпускаем Чиризано, потратили на него огромные деньги

Спортсмен родился в итальянской Кротоне.
19 мая 2023 11:03
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская отреагировала на решение ФФККР о смене спортивного гражданства Дарио Чиризано.

Напомним, что в минувшем сезоне спортсмен выступал за РФ в паре с Ириной Хаврониной, но зимой дуэт распался. Позднее Дарио образовал дуэт с чешкой Денисой Цимловой и планировал выступать за страну партнерши.

«Ситуация однозначная. Он член сборной, выступал весь сезон, мы его не отпускаем. Потратили на него огромные деньги. Хочет уйти — есть правила, в ISU существует карантин, который нужно выдержать, многие выдерживали карантин и уходили», — цитирует Чайковскую «Матч ТВ».

Добавим, что Чиризано становился победителем Юношеских Олимпийских игр в 2020 году.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Елена Чайковская: Мы не отпускаем Чиризано, потратили на него огромные деньги
Спортсмен родился в итальянской Кротоне.
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