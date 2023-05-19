Двукратный призер чемпионатов Европы тренер Абт покинул академию Плющенко

Двукратный призер чемпионатов Европы тренер Александр Абт покинул академию Евгения Плющенко, сообщает РИА Новости источник, близкий к ситуации.

По данным источника, Абт завершил сотрудничество с академией в марте и отправился к семье, проживающей за границей. Он работал с Плющенко с 2020 года. В минувшем сезоне он тренировал победительницу финала Гран-при Веронику Жилину, Софью Титову, а также сына Евгения Плющенко – Александра.

Абт также является чемпионом России 2003 года.