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Стало известно, когда Романа Костомарова выпишут из больницы

Выписка может произойти уже в ближайшее время.
Стало известно, когда Романа Костомарова выпишут из больницы
20 мая 2023 15:29
автор: Александр Кожевников
автор фото: РИА Новости

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров может быть выписан из больницы уже в конце мая. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что фигурист был госпитализирован 10 января в тяжелейшем состоянии после осложнений на фоне пневмонии. В результате некроза тканей ему ампутировали части кистей и стоп.

Как сообщает источник, после занятий с психологом фигуристу стало намного лучше. Ранее у врачей были сомнения, что он сможет полностью восстановиться психологически.

Олимпийский чемпион готовится к протезированию, его мышцы тренируются таким образом, чтобы встать на протезы.

В СМИ сообщалось, что хирургам пришлось ампутировать Костомарову обе стопы, затем голени обеих ног, кисть правой руки, а также несколько пальцев левой руки. Для установки протезов к Костомарову могут приехать врачи из Германии.

источник: «Спорт-Экспресс»
Стало известно, когда Романа Костомарова выпишут из больницы
Стало известно, когда Романа Костомарова выпишут из больницы
Выписка может произойти уже в ближайшее время.
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