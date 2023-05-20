Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алена Косторная сообщила о помолвке с Георгием Куницей, который является ее партнером по спортивной паре.

«Упс… Интриги не вышло (большое спасибо, дорогие журналисты). 15.05.2023. Действительно запомнится не только тем, что мы официально новая спортивная пара, но и предложением, сделанным Гошей выше облаков. Дорогие, уважаемые друзья-журналисты, не забудьте только позвать нас на нашу свадьбу», - написала Алена Косторная в своих социальных сетях.

Из личного архива Алены Косторной.

Напомним, Косторная после травмы бедра приняла решение перейти в парное катание. Ее партнером стал Куница, с которым она была знакома по участиям в ледовых шоу.