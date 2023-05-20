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Алена Косторная сообщила о помолвке с Георгием Куницей

Спортсмены вместе выступают в парном катании.
20 мая 2023 17:33
автор: Александр Кожевников

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алена Косторная сообщила о помолвке с Георгием Куницей, который является ее партнером по спортивной паре.

«Упс… Интриги не вышло (большое спасибо, дорогие журналисты). 15.05.2023. Действительно запомнится не только тем, что мы официально новая спортивная пара, но и предложением, сделанным Гошей выше облаков. Дорогие, уважаемые друзья-журналисты, не забудьте только позвать нас на нашу свадьбу», - написала Алена Косторная в своих социальных сетях.

Из личного архива Алены Косторной.

Напомним, Косторная после травмы бедра приняла решение перейти в парное катание. Ее партнером стал Куница, с которым она была знакома по участиям в ледовых шоу.

источник: «Советский спорт»
Алена Косторная сообщила о помолвке с Георгием Куницей
Спортсмены вместе выступают в парном катании.
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