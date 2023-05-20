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Косторная рассказала об эмоциях после предложения руки и сердца от Куницы

Спортсмены выступают вместе в парном катании.
20 мая 2023 19:21
автор: Александр Кожевников

Российская фигуристка Алена Косторная рассказала о помолвке с Георгием Куницей, который является ее партнером по спортивной паре.

«Как Гоша сделал предложение? Красиво — на воздушном шаре.

Я стала подозревать что-то, когда Гоша начал убегать от меня, чтобы я в его сумку не залезла. Раньше телефон всегда в нее клала, а тут спросила, зачем он ее взял. «Да» ответила сразу, так как давно поняла, что это тот самый человек и точно не передумаю.

Первые эмоции? Шок и радость. Впала в небольшой ступор, но не плакала», - приводит слова Косторной «Спорт-Экспресс».

Напомним, Косторная после травмы бедра приняла решение перейти в парное катание. Ее партнером стал Куница, с которым она была знакома по участиям в ледовых шоу.

источник: «Спорт-Экспресс»
Косторная рассказала об эмоциях после предложения руки и сердца от Куницы
Спортсмены выступают вместе в парном катании.
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