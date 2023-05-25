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Жулин не услышал депрессии у Костомарова во время телефонного разговора

Тренер испугался, когда брал трубку.
25 мая 2023 20:04
автор: Максим Скороходов

Заслуженный тренер России Александр Жулин рассказал, как первый раз поговорил с олимпийским чемпионом в танцах на льду Романом Костомаровом после его госпитализации.

«Если честно, мелькнула очень нехорошая мысль – может, звонит Оксана с его телефона, случилось что-то. Но звонил Ромка, поговорили с ним. Я очень порадовался, что голос у него был, ну, человеческий, нормальный. Без депрессии. Знаю, что с ним психологи работают, Оксана там каждый день. Я думаю, что он уже начал переосмысливать случившееся», - приводит РИА Новости слова Жулина.

Напомним, ранее в прессе появилась информация, что Костомаров находится в депрессии из-за потери конечностей после ампутации.

Также сообщалось, что спортсмен пробудет в Коммунaрке до осени, где ему будут протезировaть конечности и восстанавливать внутренние оргaны, психологическое здорoвье.

источник: «РИА Новости»
Жулин не услышал депрессии у Костомарова во время телефонного разговора
Тренер испугался, когда брал трубку.
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