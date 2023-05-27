ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Валиевой вручили медаль за победу на Олимпиаде в Пекине

Кадры награждения.
Валиевой вручили медаль за победу на Олимпиаде в Пекине
27 мая 2023 13:38
автор: Максим Скороходов
автор фото: Телеграм-канал teamkvalieva.vk

Российская фигуристка Камила Валиева, победившая вместе с соотечественниками на командном олимпийском турнире на Играх в Пекине, находится в корейском Сеуле.

Там она встретилась с фанатом, который давно хотел познакомиться с российской спортсменкой и подготовил для ней подарки, в том числе копию золотой медали Олимпиады-2022.

Напомним, что до начала Игр Валиева сдала на чемпионате России допинг-тест на запрещенное вещество триметазидин. ВАДА обнаружило это после командного турнира. РУСАДА оправдало фигуристку, но в последствии решение было оспорено в CAS, который еще не огласил окончательный вердикт. Международный олимпийский комитет ждет его для фиксации результатов.

Валиевой вручили медаль за победу на Олимпиаде в Пекине
Валиевой вручили медаль за победу на Олимпиаде в Пекине
Кадры награждения.
27.05.2023 13:38
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
«Первые два-три года - ад, но жизнь станет хорошей». Паралимпиец дал совет Костомарову
Фигуристу при лечении пришлось пройти через ампутацию.
26.05.2023 13:25
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
Жулин не услышал депрессии у Костомарова во время телефонного разговора
Тренер испугался, когда брал трубку.
25.05.2023 20:04
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
Костомаров не находится в состоянии депрессии и встречался с детьми
Оксана Домнина родила олимпийскому чемпиону сына и дочь.
25.05.2023 19:11
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
Костомарова не могут вывести из состояния депрессии
Костомарова не могут вывести из состояния депрессии
Семью спортсмена устраивают врачи, которые занимаются его восстановлением.
25.05.2023 14:17
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
В МГУ подтвердили, что Медведева ушла из университета
В МГУ подтвердили, что Медведева ушла из университета
Фигуристка не смогла получить высшее образование.
22.05.2023 17:32
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
Медведева рассказала, почему оставила учебу в МГУ
Действия пресс-центра университета заставили студентку отказаться от продолжения учебы.
21.05.2023 14:09
Фигурное катание
автор: Александр Евграфов
Косторная рассказала об эмоциях после предложения руки и сердца от Куницы
Спортсмены выступают вместе в парном катании.
20.05.2023 19:21
Фигурное катание
автор: Александр Кожевников
Алена Косторная сообщила о помолвке с Георгием Куницей
Спортсмены вместе выступают в парном катании.
20.05.2023 17:33
Фигурное катание
автор: Александр Кожевников
Стало известно, когда Романа Костомарова выпишут из больницы
Стало известно, когда Романа Костомарова выпишут из больницы
Выписка может произойти уже в ближайшее время.
20.05.2023 15:29
Фигурное катание
автор: Александр Кожевников
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика