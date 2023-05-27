Валиевой вручили медаль за победу на Олимпиаде в Пекине

Российская фигуристка Камила Валиева, победившая вместе с соотечественниками на командном олимпийском турнире на Играх в Пекине, находится в корейском Сеуле.

Там она встретилась с фанатом, который давно хотел познакомиться с российской спортсменкой и подготовил для ней подарки, в том числе копию золотой медали Олимпиады-2022.

Напомним, что до начала Игр Валиева сдала на чемпионате России допинг-тест на запрещенное вещество триметазидин. ВАДА обнаружило это после командного турнира. РУСАДА оправдало фигуристку, но в последствии решение было оспорено в CAS, который еще не огласил окончательный вердикт. Международный олимпийский комитет ждет его для фиксации результатов.