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Тарасова ответила Терюшкову: пусть сидит на своем месте и не чирикает

Депутат является противником выступления российских спортсменов под нейтральным флагом
27 мая 2023 14:57
автор: Максим Скороходов

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила депутату Роману Терюшкову, который раскритиковал ее и Александра Жулина за то, что они поддерживают выступление российских спортсменов под нейтральным флагом.

«Какое ему до нас дело? Бог ему судья. Лучше бы он занялся своим делом, а не нас обсуждал. Терюшков не понимает, в чем заключается работа тренеров и спортсменов. Пусть сидит на своем месте и не чирикает! Результаты нашего труда известны на весь мир. Наши многократные победы украшают нашу родину!», - приводит «Спорт-Экспресс» слова Тарасовой.

Напомним, что Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских спортсменов до международных соревнований, но только в индивидуальных турнирах.

источник: «Спорт-Экспресс»
Тарасова ответила Терюшкову: пусть сидит на своем месте и не чирикает
Депутат является противником выступления российских спортсменов под нейтральным флагом
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