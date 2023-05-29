Загитова и Валиева примут участие в забеге в рамках Недели легкой атлетики в Москве

Четыре российские фигуристки будут участвовать в забеге на 60 метров в рамках Недели легкой атлетики в Москве. Об этом сообщает «РИА Новости».

По информации источника, короткую дистанцию пробегут Камила Валиева, Алина Загитова, Аделия Петросян и Софья Акатьева. Сообщается, что спортсменки примут участие в забеге 5 июня, который пройдет на Никольской улице. Мероприятие также посетит кубинский атлет, мировой рекордсмен по прыжкам в высоту Хавьер Сотомайор.

Добавим, что соревнования Недели легкой атлетики в Москве организовываются в честь столетия московского спорта и продлятся с 5 по 6 июня.