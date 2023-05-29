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Новая информация о депрессивном настроении Романа Костомарова. Что происходит с фигуристом

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29 мая 2023 13:45
автор: Максим Скороходов

В прессе появилась новая информация о состоянии олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

Ранее СМИ сообщали о том, что фигурист находится в состоянии депрессии.

«Продолжается подготовка к протезированию - операции на ноги уже проведены, идет стадия заживления. Что касается рук, то там еще предстоит ряд подготовительных мероприятий и последующее заживление. О сроках выписки речи даже не идет, поскольку на все это нужно время. Настроение нормальное, хотя, конечно, бывают перепады - он все-таки уже четыре месяца в больнице. Но никакой депрессии, все нормально», - приводит ТАСС слова своего источника.

Напомним, что Костомаров был госпитализирован 10 января в тяжелейшем состоянии после ослoжнений на фоне пневмонии. В результате некрoза тканей ему ампутировали чaсти кистей и стоп.

источник: ТАСС
Новая информация о депрессивном настроении Романа Костомарова. Что происходит с фигуристом
Свежие данные
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