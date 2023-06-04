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Источник: ФФККР отпустила Дэвис и Смолкина выступать за другую страну

Спортсмены не принимали участие во внутрироссийских стартах.
04 июня 2023 18:43
автор: Александр Кожевников

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин сменили спортивное гражданство. Об этом сообщает The Skating Lesson.

Как сообщает источник, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФКР) отпустила фигуристов, они будут выступать за другую страну. Ожидается, что спортсмены будут представлять сборную Грузии.

Дэвис и Смолкин выступают в паре с 2018 года. В сезоне-2020/2021 они победителей на Кубке России среди юниоров. На Олимпийских играх в Пекине Смолкин и Дэвис стали 14-ми.

В прошедшем сезоне пара тренировалась в США. Они не выступали во внутрироссийских соревнованиях.

источник: «Советский спорт»
Источник: ФФККР отпустила Дэвис и Смолкина выступать за другую страну
Спортсмены не принимали участие во внутрироссийских стартах.
04.06.2023 18:43
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