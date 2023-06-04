Алина Загитова исполнила танец в стиле стрип-пластика. Видео

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новый видеоролик в своем Telegram-канале.

На видео Загитова показала, как исполняет зажигательный танец в стиле стрип-пластика. Загитова показала. как двигается под песню JONY — «Никак».

«Импровизация», - подписала видео Загитова.

Загитова является олимпийской чемпионкой-2018 в одиночном катании. Помимо победы на Олимпиаде, на счету Загитовой успехи на чемпионатах мира и Европы.

В настоящее время фигуристка получает высшее образование, работает на телевидении и участвует в различных шоу.