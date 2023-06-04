Актер Смолкин опроверг смену спортивного гражданства у своего сына и дочери Тутберидзе

Актер Борис Смолкин опроверг сообщения о смене спортивного гражданства своего сына Глеба и его партнерши по танцевальному дуэту Дианы Дэвис, являющейся дочерью заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

«Я приблизительно даже знаю, кто это пишет. Ну чего вы их слушаете! Очередной фейк», - цитирует Смолкина-старшего «Матч ТВ»

Ранее The Skating Lesson сообщил, что российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин сменили спортивное гражданство и будут представлять сборную Грузии.

Дэвис и Смолкин выступают в паре с 2018 года. В сезоне-2020/2021 они победителей на Кубке России среди юниоров. На Олимпийских играх в Пекине Смолкин и Дэвис стали 14-ми.

В прошедшем сезоне пара тренировалась в США. Они не выступали во внутрироссийских соревнованиях