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Щербакова и Трусова не вошли в состав сборной России по фигурному катанию, Кондратюк - в резерве

Список обнародовало Министерство спорта.
Щербакова и Трусова не вошли в состав сборной России по фигурному катанию, Кондратюк - в резерве
05 июня 2023 12:13
автор: Максим Скороходов
автор фото: Getty Images

Стал известен состав сборной России по фигурному катанию на следующий сезон.

В него не попали Анна Щербакова и Александра Трусова занявшие, на Олимпийский играх в Пекин в женском одиночном катании первое и второе места соответственно.

В состав сборной России включены такие звезды как Софья Акатьева, Камила Валиева, Аделия Петросян, Елизавета Туктамышева.

Мужской состав включает в себя в том числе Дмитрия Алиева, Петра Гуменника, Андрея Мозалева, Александра Самарина, Евгения Семененко. Отметим, что Михаил Коляда в списке отсутствует, а Марк Кондратюк значится резервистом.

Среди танцевальных дуэтов можно выделить Елизавету Худайбердиеву/Егора Базина, Василису Кагановскую/Валерия Ангелопола, а среди спортивных пар Александру Бойкову/Дмитрия Козловского, Анастасию Мишину/Александра Галлямова и Евгению Тарасову/Владимира Морозова. Отметим, что в сборной нет Дианы Дэвис и Глеба Смолкина.

Полный состав сборной России по фигурному катанию можно увидеть здесь.

источник: Министерство спорта Российской Федерации
Щербакова и Трусова не вошли в состав сборной России по фигурному катанию, Кондратюк - в резерве
Щербакова и Трусова не вошли в состав сборной России по фигурному катанию, Кондратюк - в резерве
Список обнародовало Министерство спорта.
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