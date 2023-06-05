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Чайковская подтвердила, что Дэвис и Смолкин получили разрешение на переход в сборную Грузии 

Такое решение было принято Исполкомом Федерации фигурного катания России 25 мая. 
Чайковская подтвердила, что Дэвис и Смолкин получили разрешение на переход в сборную Грузии 
05 июня 2023 13:27
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская призналась, что российским фигуристам Диане Дэвис и Глеб Смолкину разрешено перейти в сборную Грузии.

«Заявления от Дэвис и Смолкина на переход не поступало, однако 22 мая к нам пришел релиз из Грузии с просьбой позволить им перейти. Мы рассмотрели этот вопрос, бюро исполкома 25 мая постановило их отпустить. Они полтора года после Олимпийских игр не выступали ни в каких соревнованиях, на них не были потрачены деньги. Они не посещали Россию, поэтому мы приняли решение их отпустить», — приводит слова Чайковской ТАСС.

Напомним, что в прошлом сезоне Дэвис и Смолкин не принимали участие в российских соревнованиях. Пара по фигурному катанию живет и проводит тренировки в США. Их совместная карьера началась в 2018 году. В 2022 году на чемпионате России они завоевали серебряные медали.

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