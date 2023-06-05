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Авербух объяснил, почему Щербакова и Трусова не попали в состав сборной России

Правила едины для всех.
05 июня 2023 13:39
автор: Максим Скороходов

Известный хореограф Илья Авербух объяснил почему победитель и призер Олимпийских игр соответственно Анна Щербакова и Александра Трусова не попали в состав сборной России по фигурному катанию.

«Состав сборной формируется по результатам прошлого сезона. И в прошлом сезоне Аня Щербакова вообще не выступала, а Саша Трусова соответственно участвовала на нескольких этапах (Гранпри России), показав плохой результат, и не выступала на чемпионате России. Если человек пропускает соревнования, то не попадает в сборную. С таким же успехом можно спросить, почему в сборную не попала великая Ирина Слуцкая?» - приводит «Матч ТВ» слова Авербуха.

Напомним, что состав сборной России по фигурному катанию появился на официальном сайте Министерства спорта России. Помимо Щербаковой и Трусовой в нем не оказалось Михаила Коляды, а Марк Кондратюк значится резервистом.

Добавим, что в состав сборной России среди фигуристок-одиночниц вошли Софья Акатьева, Камила Валиева, Анастасия Зинина, Софья Муравьева, Аделия Петросян и Елизавета Туктамышева.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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