Авербух объяснил, почему Щербакова и Трусова не попали в состав сборной России

Известный хореограф Илья Авербух объяснил почему победитель и призер Олимпийских игр соответственно Анна Щербакова и Александра Трусова не попали в состав сборной России по фигурному катанию.

«Состав сборной формируется по результатам прошлого сезона. И в прошлом сезоне Аня Щербакова вообще не выступала, а Саша Трусова соответственно участвовала на нескольких этапах (Гран‑при России), показав плохой результат, и не выступала на чемпионате России. Если человек пропускает соревнования, то не попадает в сборную. С таким же успехом можно спросить, почему в сборную не попала великая Ирина Слуцкая?» - приводит «Матч ТВ» слова Авербуха.

Напомним, что состав сборной России по фигурному катанию появился на официальном сайте Министерства спорта России. Помимо Щербаковой и Трусовой в нем не оказалось Михаила Коляды, а Марк Кондратюк значится резервистом.

Добавим, что в состав сборной России среди фигуристок-одиночниц вошли Софья Акатьева, Камила Валиева, Анастасия Зинина, Софья Муравьева, Аделия Петросян и Елизавета Туктамышева.