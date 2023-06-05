Тарасова заявила, что не принимала участие в отчислении Щербаковой и Трусовой из сборной России

Старший тренер сборной России по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о решении не включать олимпийского чемпиона и призера Игр в Пекине соответственно Анну Щербакову и Александру Трусову в состав национальной команды.

«Наверное, это из‑за того, что они не участвовали на чемпионате России. Не знаю, почему так решили, меня не было на собрании», - приводит «Матч ТВ» слова Тарасовой.

Напомним, что состав сборной России по фигурному катанию появился на официальном сайте Министерства спорта России. Помимо Щербаковой и Трусовой в нем не оказалось Михаила Коляды, а Марк Кондратюк значится резервистом.

Добавим, что в состав сборной России среди фигуристок-одиночниц вошли Софья Акатьева, Камила Валиева, Анастасия Зинина, Софья Муравьева, Аделия Петросян и Елизавета Туктамышева.