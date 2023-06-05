Щербакову и Трусову включили в состав сборной России по фигурному катанию

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская сообщила, что олимпийскую чемпионку Анну Щербакову и серебряного призера Игр Александру Трусова включили в состав национальной команды.

«Да, Аню Щербакову и Сашу Трусову решением тренерского совета внесли в дополнительный список состава сборной. Помимо девочек там большое количество фигуристов, которые не участвовали из‑за травм и других причин. Все эти спортсмены попали в список не по спортивному принципу», - приводит «Матч ТВ» слова Чайковской.

Напомним, что в опубликованном Министерством спорта списке Щербаковой и Трусовой не было в составе сборной России. Помимо них в списке не оказалось Михаила Коляды, а Марк Кондратюк значится резервистом.