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Щербакову и Трусову включили в состав сборной России по фигурному катанию

Новый список составлен не по спортивному принципу.
Щербакову и Трусову включили в состав сборной России по фигурному катанию
05 июня 2023 16:19
автор: Максим Скороходов
автор фото: Getty Images

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская сообщила, что олимпийскую чемпионку Анну Щербакову и серебряного призера Игр Александру Трусова включили в состав национальной команды.

«Да, Аню Щербакову и Сашу Трусову решением тренерского совета внесли в дополнительный список состава сборной. Помимо девочек там большое количество фигуристов, которые не участвовали изза травм и других причин. Все эти спортсмены попали в список не по спортивному принципу», - приводит «Матч ТВ» слова Чайковской.

Напомним, что в опубликованном Министерством спорта списке Щербаковой и Трусовой не было в составе сборной России. Помимо них в списке не оказалось Михаила Коляды, а Марк Кондратюк значится резервистом.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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