Алексей Горшков: отсутствие Смолкина не повлияет на развитие фигурного катания в России

Тренер по фигурному катанию Алексей Горшков отреагировал на переход танцевального дуэта Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии.

Ранее стало известно, что исполком ФФККР одобрил уход спортсменов.

«Меня другие вопросы интересуют. Отсутствие или присутствие Глеба Смолкина не повлияет на развитие танцев на льду и вообще фигурного катания в России в связи с той ситуацией, которая есть. Я думаю, что для нашей сборной гораздо важнее какие-то текущие и действительно серьезные проблемы, чем обсуждать вот эту тему», — цитируют Горшкова «РИА Новости».

Добавим, что Дэвис и Смолкин завоевали серебро на чемпионате России 2022 года и заняли 14-е место на ОИ-2022.