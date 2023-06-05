«Нет какой-то великой беды». Роднина - о переходе Дэвис и Смолкина в состав сборной Грузии

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина не считает потерей для России уход Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии.

Отметим, что спортсмены выступают в паре с 2018 года. Их переход в стан грузинской команды одобрила ФФККР.

«Если из «Химок» ушел бы наш футболист в другую сборную, это было бы потерей? Вот вам и ответ на вопрос. Дэвис и Смолкин не занимают высокие места в российском фигурном катании. Речи о потери быть не может. Тут нет какой-то великой беды», — приводит Sport24 слова Родниной.

Добавим, что Дэвис и Смолкин не участвовали во внутренних соревнованиях в минувшем сезоне.