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Нугуманова рассказала, кого считает сильнейшими фигуристами в сборной России

20-летняя спортсменка назвала три имени, которые по ее мнению выделяются в мужской национальной команде страны. 
05 июня 2023 17:46
автор: Глеб Шевяков

Серебряный и бронзовый призер Гран-при среди юниоров по фигурному катанию Елизавета Нугуманова поделилась мнением по поводу самых сильных фигуристов сборной России.

Отметим, что 20-летняя фигуристка назвала Андрея Мозалева, Петра Гуменника и Евгения Семененко лучшими в составе национальной команды.

«Увидела состав сборной, очень рада за Соню Муравьеву. Она заслужила этот вызов, очень трудолюбивая и хорошая девочка. Кроме того, считаю, что Мозалев, Гуменник, Семененко — самые сильные ребята в нашей сборной. Для меня топ‑3 в чемпионате России», — приводит слова Нугумановой «Матч ТВ».

Напомним, что сегодня, 5 июня был объявлен состав мужской сборной России по фигурному катанию, в котором оказались Дмитрий Алиев, Гуменник, Артем Ковалев, Мозалев, Александр Самарин и Семененко. Марк Кондратюк и Макар Игнатов вошли в национальную команду в качестве резерва.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Нугуманова рассказала, кого считает сильнейшими фигуристами в сборной России
20-летняя спортсменка назвала три имени, которые по ее мнению выделяются в мужской национальной команде страны. 
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