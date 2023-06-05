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Мишина - о включении Туктамышевой в сборную России: возраст — не возраст, попробуйте обыграть

Елизавета - в основном списке национальной команды.
05 июня 2023 19:39
автор: Максим Скороходов

Тренер Татьяна Мишина отреагировала на включение чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой в состав сборной России.

«Возраст — не возраст, попробуйте обыграть Лизу, попала по всем стартам и результатам, как чувствует в себе силы, так и будет продолжать. Мы только рады, это большой пример для нашей группы. Мы бы хотели, чтобы она продолжала и тренировалась», - приводит «Матч ТВ» слова Мишиной.

Напомним, что Анна Щербакова и Александра Трусова попали в сборную России только через дополнительный список.

Первоначально среди одиночниц помимо Туктамышевой в национальную команду отобрались Софья Акатьева, Камила Валиева, Анастасия Зинина, Софья Муравьева и Аделия Петросян.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Мишина - о включении Туктамышевой в сборную России: возраст — не возраст, попробуйте обыграть
Елизавета - в основном списке национальной команды.
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